Месси рассказал, почему не поедет на Олимпиаду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не поедет на парижскую Олимпиаду, передает ESPN.

© Газета.Ru

«Трудно думать об Олимпийских играх прямо сейчас, потому что мы находимся на Кубке Америки. Это будет два-три месяца подряд, когда меня не будет в клубе. Я не в том возрасте, чтобы играть везде», — сказал Месси.



Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В текущем сезоне Месси провел в МЛС 12 матчей, забив 12 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.