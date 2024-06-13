Защитник Испании может пропустить стартовый матч Евро-2024

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт может пропустить матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Хорватии. Об этом сообщила Marca.

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По информации источника, Лапорт отсутствовал на тренировке сборной Испании. Отмечается, что футболист страдает от мышечного дискомфорта, который вынудил его провести специальную работу по восстановлению.

В последней товарищеской встрече с Северной Ирландией он сыграл 38 минут во второй половине матча.

Сборные Испании и Хорватии встретятся в субботу, 15 июня. Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Кроме этих команд, в группе В также сыграют Италия и Албания.