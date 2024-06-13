Сборная Германии до сих пор использует бутылки с российского ЧМ-2018

Футболисты сборной Германии пьют воду из фирменных синих бутылок, которые были подарены команде на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом пишет BILD.

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Издание обратило внимание на фотографии с тренировки немецкой национальной команды на базе в баварском городе Херцогенаурах, на которых видно бутылки, привезенные с ЧМ-2018 в России. Имена игроков написаны на них черным маркером.

В Немецком футбольном союзе (DFB) объяснили использование многоразовых пластиковых бутылок с предыдущих турниров заботой об экологии.

«Из соображений устойчивого развития национальная сборная уже около года использует многоразовые бутылки с предыдущих турниров вместо одноразовых. В начале [нового] турнира их заменят официальные бутылки для воды от Евро-2024», - пояснили в футбольном союзе.



По данным DFB, бутылки с ЧМ-2018 использовались в товарищеских матчах сборной Германии против Украины и Греции, а также в июне 2022 года на игре с Италией.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Стартовый матч сборная страны сыграет в Мюнхене против Шотландии. Главное событие лета в футболе пройдет без участия России.