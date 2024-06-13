Иностранный футболист: в России чувствую себя в безопасности

Бывший футболист «Рубина», чемпион России в составе казанской команды, а ныне лавный тренер «Рубина-2» Гёкдениз Карадениз заявил, что чувствует себя в безопасности в России.

© Чемпионат.com

«Никаких опасений за безопасность. Я не смотрел на легионеров, которые уезжали из России. У меня всегда здесь были контакты, и я всегда знал, что тут всё нормально. Когда поступило предложение от руководства «Рубина», я сразу согласился, потому что знал, что мне тут помогут и поддержат. Тем более Турция недалеко, самолёты постоянно летают. В России я чувствую себя в безопасности», — приводит слова Карадениза «РИА Новости Спорт».



Напомним, турецкий футболист выступал за казанский клуб с 2008 по 2018 год. Карадениз выигрывал с «Рубином» два чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка России и бронзовые медали РПЛ. Полузащитник также завершил карьеру в Казани. С 2023 года турецкий специалист возглавляет вторую команду казанцев. По состоянию на сегодняшний день «Рубин-2» занимает пятое место в турнирной таблице группы 4 дивизиона «Б» Леон Второй лиги. Команда Гёкдениза Карадениза набрала 15 очков за девять матчей. На первой строчке находится кировское «Динамо», у которого 23 очка.