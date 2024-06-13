Паоло Дзанетти стал главным тренером «Вероны»

Паоло Дзанетти назначен главным тренером «Вероны», сообщает пресс‑служба итальянского клуба.

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Контракт с 41‑летним специалистом рассчитан на один год, в договоре прописана опция продления на сезон. Дзанетти сменил в должности Марко Барони, который перешел на работу в римский «Лацио».

В прошедшем сезоне «Верона» набрала 38 очков и заняла 13‑е место в турнирной таблице серии А.

Последним местом работы Дзанетти был «Эмполи», ранее он также тренировал «Венецию», «Эмполи», «Асколи» и «Зюйдтироль».