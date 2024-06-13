Хвича назвал цель Грузии на Евро-2024

Футболист итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия заявил, что грузины нацелены пройти групповой этап на Евро-2024, передает UEFA.com.

«Наша первая цель, как, наверное, и у любой другой команды, пройти групповой этап, и мы сделаем все возможное для этого», — сказал Кварацхелия.



Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Грузия на чемпионате Европы сыграет против Португалии, Чехии и Турции. Грузины выступят на Евро впервые.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, которые в решающем матче обыграли национальную команду Англии. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.