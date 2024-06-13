«Газпром» может стать титульным спонсором «Бешикташа»

Российская нефтегазовая компания «Газпром» может стать титульным спонсором турецкого «Бешикташа», сообщает в своих соцсетях журналист Гекман Озка.

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По информации источника, «Газпром» может стать спонсором стамбульцев в новом сезоне и обеспечить клубу солидную прибавку к бюджету. «Бешикташ» прошлый год закончил с убытками. Сезон-2023/24 в чемпионате Турции стамбульский клуб завершил на 6-м месте. «Бешикташ» сыграет в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Турции.

Ранее сообщалось, что «Газпром» может стать спонсором венгерского «Ференцвароша».

«Газпром» является спонсором петербургского «Зенита». СМИ сообщают, что петербургский клуб ведет переговоры о переходе двух игроков «Бешикташа» — Жедсона Фернандеша и Бахтиера Зайнутдинова.

«Газпром» также является спонсором сербского клуба «Црвена Звезда».