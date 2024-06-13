Экс-футболист «Спартака» рассказал, за кого будет болеть на Евро‑2024

Бывший футболист «Спартака» рассказал, за кого будет болеть на ЕВРО‑2024
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко назвал сборную, за которую будет болеть на чемпионате Европы по футболу.
Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
— Пока сложно определить фаворита турнира. Если говорить про мои симпатии, то я болею за сборную Португалии. Мне нравится Криштиану Роналду. Плюс симпатизирую португальскому футболу. Поэтому такой выбор, — приводит слова Деменко Betonmobile.
Сборная Португалии на групповом этапе ЕВРО‑2024 сыграет с командами Чехии, Грузии и Турции.