Экс-футболист «Спартака» рассказал, за кого будет болеть на Евро‑2024

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко назвал сборную, за которую будет болеть на чемпионате Европы по футболу.

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Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

— Пока сложно определить фаворита турнира. Если говорить про мои симпатии, то я болею за сборную Португалии. Мне нравится Криштиану Роналду. Плюс симпатизирую португальскому футболу. Поэтому такой выбор, — приводит слова Деменко Betonmobile.



Сборная Португалии на групповом этапе ЕВРО‑2024 сыграет с командами Чехии, Грузии и Турции.