Месси о «ПСЖ»: «Все сложилось не так, как я или клуб хотели. Для меня и семьи это была тяжелая перемена»
Лионель Месси рассказал о личных проблемах в «ПСЖ».
Форвард перешел в парижский клуб из «Барселоны» в 2021 году.
«Для меня и семьи это была тяжелая перемена. Мы не ожидали, что нам придется покинуть «Барселону», это был не [мой] выбор. Но это тоже был жизненный опыт. Находясь в «ПСЖ», я испытал самое лучшее – стал чемпионом мира. К сожалению, все сложилось не так, как я или «ПСЖ» хотели. В личном плане дела в Париже у меня шли не очень хорошо», – сказал нападающий «Интер Майами» в интервью ESPN.
Также аргентинец рассказал о спорах с соседями во Франции.
«Они звонили в дверь и просили, чтобы дети вели себя потише. В 9-10 часов вечера. С соседями было непросто, хотя я ничего против них не имею», – рассказал Месси.
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Месси о «ПСЖ»: «Все сложилось не так, как я или клуб хотели. Для меня и семьи это была тяжелая перемена»