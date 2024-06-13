Махачкалинское «Динамо» представило первого новичка

Полузащитник Валентин Пальцев стал игроком махачкалинского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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«Валентин Пальцев – игрок «Динамо»! Основное амплуа 22-летнего футболиста – правый защитник, однако он также может сыграть практически на любой позиции в обороне и в полузащите», — написано в сообщении клуба.



22-летний полузащитник перешёл из челнинского «КАМАЗа». В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги он провёл 31 матч и забил два мяча. Также на его счету одна игра и один гол в Фонбет Кубке России.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон-2023/2024 на втором месте и обеспечило себе прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу. На первой строчке финишировали подмосковные «Химки».