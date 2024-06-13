«Кристал Пэлас» представил новую домашнюю форму

Английский «Кристал Пэлас» на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму на сезон-2024/2025.

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«Этот комплект знаменует собой возвращение к фирменным красно-синим полоскам клуба, с повторяющимися орлами, расположенными в контрастных разрезах, и изящной красно-бело-синей отделкой воротника и рукавов, а также шортами в тон. В рамках празднования клубом 100-летия официального открытия «Селхерст Парка» на футболке также имеется памятный штамп на воротнике сзади», — написано в заявлении клуба.



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«Кристал Пэлас» завершил сезон-2023/2024 английской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 49 очков за 38 матчей. Чемпионом Англии в четвёртый раз подряд стал «Манчестер Сити» (91).