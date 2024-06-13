«Факел» арендовал Михаила Щетинина у «Локомотива»

Полузащитник Михаил Щетинин перешёл в воронежский «Факел» на правах аренды из московского «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт «Факела».

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

«Михаил Щетинин начинал заниматься футболом в курском «Авангарде», затем перешёл в «Локомотив». За основную команду полузащитник провёл восемь матчей. Также Михаил является игроком сборной России по футболу U21. Добро пожаловать в «Факел», — написано в заявлении клуба.



В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 18-летний Михаил Щетинин не провёл ни одного матча. На его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист железнодорожников не отметился.