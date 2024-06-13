«Зенит» договорился с «Бешикташем» о трансферах на сумму более 2 млрд рублей

Петербургский «Зенит» и стамбульский «Бешикташ» близки к заключению сделки по полузащитникам Бактиеру Зайнутдинову и Жедсону Фернандешу. Об этом сообщает издание Sabah.

По информации источника, за португальца сне-бело-голубые выплатят €17 млн + €2 млн в качестве бонусов. За Зайнутдинова российский клуб заплатит €4,5 млн, причем 15% от этих денег получит московский ЦСКА.

26-летний казахстанский полузащитник выступал за ЦСКА с 2020-го по 2023 год, после чего подписал контракт с турецким «Бешикташем», который действует до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 37 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Фернандеш провел 29 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Команда завершила сезон на шестом месте в турецкой Суперлиге, набрав по итогам турнира 56 очков. Благодаря победе в национальном кубке «Бешикташ» забронировал себе место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25.