Стал известен бюджет «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно

Трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно составит £ 50 млн (€ 59 млн). Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, трансферный бюджет «красных дьяволов» может быть увеличен за счёт продажи нескольких футболистов.

Подчёркивается, что манкунианцы находятся в поисках нового центрального защитника и нападающего. Маловероятно, что «Манчестер Юнайтед» сможет качественно усилиться без продажи собственных игроков.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 60 очков и расположились на восьмой строчке. Также подопечные Эрика тен Хага выиграли Кубок Англии, в финале этого турнира победив «Манчестер Сити» со счётом 2:1.