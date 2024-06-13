Агент оценил шансы Миранчука остаться в «Локомотиве» в 1%

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника столичного "Локомотива" Антона Миранчука, заявил в интервью РИА Новости, что его клиент намерен продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

Агент заявил, что вероятность того, что Миранчук переподпишет контракт с "железнодорожниками", минимальна.

"Антон на 99% не останется в "Локомотиве". Предложений больше не было. Мы ориентированы на другие чемпионаты. Приоритет - попасть в Европу", - заявил Шпинев.



Миранчук играет в системе "Локомотива" с 2011 года. За это время он также выступал в эстонской "Левадии" в 2016 году на правах аренды. В этом сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с "Локомотивом" завершается в июне.

"Локомотив" по итогам сезона стал четвертым в Российской премьер-лиге. "Железнодорожники" отстали от выигравшего чемпионат России "Зенита" всего на четыре балла.