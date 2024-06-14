Дортмундская «Боруссия» объявила о назначении нового тренера

Дортмундская «Боруссия» объявила о назначении турецкого специалиста Нури Шахина на пост нового главного тренера команды. Об этом информирует официальный сайт «шмелей».

© Чемпионат.com

Сообщается, что контракт с Шахином рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Для меня большая честь стать главным тренером дортмундской «Боруссии». Я хотел бы поблагодарить всех членов высшего руководства клуба за веру в меня. С самого первого дня мы будем делать всё, что в наших силах, а также работать с энергией и страстью, чтобы сделать этот клуб как можно более успешным», — приводит слова Шахина пресс-служба немецкого клуба.



Ранее 35-летний специалист занимал должность помощника экс-тренера «Боруссии» Эдина Терзича, который вчера, 13 июня, подал в отставку. Шахин был назначен на данный пост в январе 2024 года. До этого турецкий футболист возглавлял «Антальяспор», с которым он работал с октября 2021 года по 31 декабря 2023 года.