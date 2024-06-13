Дембеле рассказал о состоянии игроков сборной Франции, заболевших накануне Евро-2024

Крайний нападающий сборной Франции Усман Дембеле рассказал о своём самочувствии и состоянии его партнёров по национальной команде, которые простудились накануне Евро-2024.

© Чемпионат.com

«Лично мне намного лучше. Я простудился в минувший вторник, и у меня была небольшая температура. Но [мне] становится лучше, как и всей команде, за исключением Комана, у которого есть недомогание», — приводит слова Дембеле RMC Sport.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что футболисты сборной Франции простудились. Болезнь сопровождалась судорогами и головными болями.

Сборная Франции сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня. В нём французская национальная команда встретится с Австрией.