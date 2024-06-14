Хаби Алонсо рассказал о самом унизительном моменте в тренерской карьере

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал о моменте своей карьеры в немецком клубе, когда он был унижен.

© championat.com

«Ощущение, будто это было очень давно. Мы были третьими снизу, и я не думаю, что кто-то, наблюдавший за этим матчем, предсказал бы нам трофей в ближайшее время. Предыдущую игру мы проиграли дома «Порту» со счётом 3:0, и команда никак не могла собраться. Но я верил, что талантов много. Поэтому перед игрой во Франкфурте я честно подумал: «Эй, нам остаётся только развиваться». Как всегда, я усердно работал, чтобы придумать хороший план игры.

Но как только матч начался, все мои «идеи» полетели в мусорку. Все мои исследования и мои конспекты, заполненные тактиками, все часы видео, которые я смотрел…. Счёт никогда не лжёт. 5:1. Унижение. Я уверен, что после того результата во Франкфурте многие люди думали: «Почему мы наняли этого парня из «Реала Сосьедад Б»?»

Я не виню их. К счастью для меня, у нас была замечательный коллектив игроков и сотрудников, которые держались вместе и верили в меня и в наше видение. Но если честно, в тот день, когда я шёл обратно в туннель, у меня возникла мысль, которая есть у каждого молодого тренера: «Что я делаю? Как я попал в эту сумасшедшую профессию?» Ну, вообще-то, это у меня в крови…» — рассказал Алонсо в большом монологе для The Players’ Tribune.



В нынешнем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги числятся 28 побед и шесть ничьих.