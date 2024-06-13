Семин назвал условия для возвращения к тренерской работе

Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что готов вернуться к работе в случае поступления хорошего предложения.

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«Не знаю. Будет хорошее настроение и предложение, будем работать», – приводит слова Сёмина «РИА Новости.



Напомним, Юрий Сёмин – один из самых титулованных тренеров в отечественном футболе. На его счету три чемпионских титула с московским «Локомотивом», шесть выигранных Кубков России (ещё один – в качестве президента железнодорожников). Также среди достижений Юрия Павловича значатся успешные результаты в еврокубках. Последней командой 77-летнего тренера был «Ростов», который он возглавлял с августа по сентябрь 2021 года. С того момента Сёмин находится в статусе свободного агента.