Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024 в день старта турнира

Интернет-портал The Analyst от Opta представил шансы национальных команд на победу в чемпионате Европы — 2024.

Статистическая платформа считает главным фаворитом сборную Франции, оценивая вероятность победы «трёхцветных» в 18,4%. Победа сборной Англии оценивается в 17,9%. Тройку главных фаворитов замыкает немецкая национальная команда (14,5%).

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 французская национальная команда сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня, когда сборная Франции встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

Сегодня, 14 июня, состоится матч открытия турнира, в котором сборная Шотландии сыграет с национальной командой Германии. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск.