Женская сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг международных женских команд. Женская сборная России по футболу опустилась на позицию и теперь занимает 27-ю строчку.

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Лидирующую позицию в рейтинге сохраняет сборная Испании В первой десятке женских сборных произошли некоторые изменения — Франция обошла Англию, а Германия оставила позади себя сборную США. Также отметим, что в первую десятку рейтинга попала сборная Северной Кореи.

Рейтинг ФИФА сред женских сборных по футболу:

1. Испания.

2. Франция.

3. Англия.

4. Германия.

5. США.

6. Швеция.

7. Япония.

8. Канада.

9. Бразилия.

10. Северная Корея.

11. Нидерланды.

12. Австралия.

13. Дания.

14. Исландия.

15. Италия.

...26. Финляндия.

27. Россия.

28. Новая Зеландия.