Женская сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

Женская сборная России по футболу опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА
ФИФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг международных женских команд. Женская сборная России по футболу опустилась на позицию и теперь занимает 27-ю строчку.
Лидирующую позицию в рейтинге сохраняет сборная Испании В первой десятке женских сборных произошли некоторые изменения — Франция обошла Англию, а Германия оставила позади себя сборную США. Также отметим, что в первую десятку рейтинга попала сборная Северной Кореи.
Рейтинг ФИФА сред женских сборных по футболу:
1. Испания.
2. Франция.
3. Англия.
4. Германия.
5. США.
6. Швеция.
7. Япония.
8. Канада.
9. Бразилия.
10. Северная Корея.
11. Нидерланды.
12. Австралия.
13. Дания.
14. Исландия.
15. Италия.
...26. Финляндия.
27. Россия.
28. Новая Зеландия.