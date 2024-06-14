Оздоев не хотел переходить в «Зенит»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Рубин», рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак», а также заявил, что не хотел уходить из казанского клуба в «Зенит». Отметим, что футболист всё же перешёл в стан сине-бело-голубых в феврале 2018 года и выступал за команду из Санкт-Петербурга до лета 2022 года.

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«Отказ «Спартаку»? Я тогда играл за «Рубин». «Спартак» связался с моим представителем и прислал бумагу с личными условиями — зарплату предлагали больше, чем в Казани. На следующий день ко мне подошёл Сайманов (экс-гендиректор «Рубина». — Прим. «Чемпионата»): «Тебя хочет «Спартак». Поедешь?» Я задал ему только один вопрос: «Решение и правда зависит только от меня?» — «Да». Я отказался. Тем летом в «Рубин» вернулся Курбан Бекиевич [Бердыев]. Поработать с ним было мечтой, поэтому я решил остаться. Мне настолько нравилось работать с Бердыевым, что, когда через полгода меня покупал «Зенит», я не хотел переходить и туда. Но «Рубину» пришлось меня продать из-за финансовых обстоятельств. У клуба были сложности — нам по несколько месяцев не платили зарплату», — приводит слова Оздоева Sport24.



В минувшем сезоне российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев принял участие в 50 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт семь голов и одну результативную передачу. Вместе с ПАОКом он стал чемпионом страны. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Магомеда в € 2 млн. До переезда в Грецию Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также за «Терек» (ныне «Ахмат»), «Локомотив» и вторую команду киевского «Динамо».