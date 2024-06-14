Хиддинк в преддверии Чемпионата Европы-2024 вспомнил успех Евро-2008

Бывший главный тренер национальной сборной России Гус Хиддинк поделился своими воспоминаниями о Евро-2008, где российская команда завоевала бронзовые награды.

© Спорт день за днем

«У меня отличные воспоминания о 2008 годе, проведенном с высококлассной российской командой, всегда стремившейся играть привлекательно и в атакующем ключе. Я получил огромное удовольствие от общения со всеми игроками и хорошим, преданным персоналом!», – передает слова Гуса Хиддинка «Спорт-Экспресс».



77-летний специалист тренировал сборную России в период с 2006 по 2010 годы. Хиддинк пробился с командой на Евро-2008, обойдя в группе квалификации сборную Англии, и помог сборной впервые за 20 лет выйти из группы на Чемпионате Европы.

Сборная России на Чемпионате Европы – 2008 завоевала бронзовые награды. Первое место заняла команда Испании, а на второй строчке расположились немцы.

Гус не сумел вывести сборную России на чемпионат мира – 2010. После чего возглавлял сборные Турции, Нидерландов, а также олимпийскую команду Китая, но больших побед с ними не сумел добиться.