Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович хочет остаться работать в России.

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Как сообщает Metaratings.ru, 41-летний босниец рассматривает только варианты работы в Мир РПЛ.

В данный момент Слишкович находится в Боснии с семьей, и у него не было вариантов по трудоустройству в последнее время. Владимир исключает возможность возглавить клуб Мелбет Первой лиги, он сфокусирован на работе в Премьер-лиге.

Напомним, Слишкович работал помощником Гильермо Абаскаля в «Спартаке», а после ухода испанца стал исполняющим обязанности главного тренера московского клуба. 29 мая он покинул «Спартак».

Ранее утверждалось, что Слишкович – главный кандидат «Химок».