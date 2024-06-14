Юрист не исключил, что трансфер Сафонова в ПСЖ сорвется

Юрист Сергей Алексеев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал трудности вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в завершении перехода в «ПСЖ».

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— В СМИ появилась информация о том, что Матвею Сафонову пока не одобряют получение рабочей визы во Франции. Можете сказать, насколько эта проблема серьезна?

— Есть процедура по получению рабочей визы соответствующего государства, если все требования со стороны подающего соблюдены, то для отказа выдачи или задержки нужны основания, которые должны быть изложены заявителю.

— Может ли быть эта проблема связана с историей невыплаты алиментов бывшей жене Сафонова?

— Маловероятно, потому что вопрос правоотношений по выдачи визы и вопросы, касающиеся алиментных обязательств напрямую не связаны. Однако есть запрет на выезд этому игроку, который был предпослан службой судебных приставов на основании исполнительного производства, действующее в отношении футболиста. Правоотношения, касающиеся трансфера игрока во французский клуб, это другая сфера права. Возможно, есть какие-то моменты, которые должны быть посольством сообщены заявителю. Выехать из страны до погашения алиментных обязательств Сафонов не сможет.

— Вы исключаете, что трансфер может сорваться из-за этого?

— Отношения, которые касаются выдачи визы, регулируются международными публичными договорами. Трансферные отношения регулируются клубами и игроком. Конечно, если будут проблемы с визой, то технически он не сможет въехать во Францию и играть за соответствующий клуб.