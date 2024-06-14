Экс‑игрок клубов РПЛ рассказал, в какой команде получил самые большие премиальные

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко рассказал, в каком российском клубе получил самые большие премиальные выплаты.

44‑летний экс‑футболист выступал в чемпионате России за «Сатурн», «Химки», «Москву», «Амкар» и «Динамо».

— Вы когда‑нибудь считали, сколько всего денег заработали в России?

— Честно — нет. Но это не какая‑то огромная сумма, которую получают в «Зените» или «Спартаке» и фиг знает где еще. У меня никогда не было космических зарплат. Если бы все подсчитал, вы были бы удивлены, что не так много я заработал.

— Помните самые большие премиальные?

— В «Динамо» после игры с «Локомотивом» были двойные премиальные, если не ошибаюсь, получилось порядка 20 тысяч евро за тот матч. Больше я таких сумм не получал.

— Что сделали с этой суммой? Вложили в недвижимость?

— За 20 тысяч даже в Словакии ничего не купишь, ха‑ха. Тут тоже цены летают прилично. Конечно, порадовал себя, жену подарками, но большую часть отложил. И это не такая уж космическая сумма, тем более, это было всего единожды, — приводит слова Якубко «РБ Спорт».