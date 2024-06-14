Андрей Мостовой назвал лучший и худший матчи «Зенита» в сезоне

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «Матч ТВ» назвал лучший и худший матчи команды в завершившемся сезоне.

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«Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд. В сезоне‑2023/24 команда Сергея Семака выиграла титул в заключительном туре благодаря собственной победе над «Ростовом» и поражению лидировавшего «Динамо» от «Краснодара».

— Давайте подведем итоги сезона в блиц‑режиме. Лучший матч «Зенита» в ушедшем футбольном году?

— Очень хорошая выездная игра чемпионата со «Спартаком», когда выиграли 3:1. Команда очень классно играла.

— Худший матч «Зенита»?

— Скажу так: из тех матчей, в которых играл, это второй тайм домашней встречи с «Оренбургом». Бегал и не понимал, что вообще происходит. Ничего не получалось, «Оренбург» еще и инициативу забрал. Хорошо, что всё же выиграли, — сказал Мостовой «Матч ТВ».