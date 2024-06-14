Помазун может перейти в «Рубин»

«Рубин» проявляет интерес к вратарю Илье Помазуну, сообщает «РБ Спорт».

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Помазун принадлежит ЦСКА, с армейцами он связан контрактом до лета 2028 года. С 2020 года 27-летний голкипер на правах аренды выступал в составе «Урала». По окончании нынешнего сезона екатеринбургский клуб объявил, что не будет продлевать арендное соглашение Помазуна.

В составе «Урала» в общей сложности Помазун провел 117 матчей, пропустил 155 мячей, в 30 играх он оставлял свои ворота «сухими».

По итогам сезона «Урал» вылетел в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах «Акрону».

«Рубин» в сезоне-2023/24 в РПЛ финишировал на 8-м месте, набрав в 30 матчах 42 очка. Сезон-2022/23 казанский клуб провел в Первой лиге.