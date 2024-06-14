Гунько назвал фаворита Евро и оценил шансы Бабича

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2024.

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— Сегодня начинается чемпионат Европы по футболу. За кого будете болеть на турнире?

— Буду болеть за Грузию.

— Как вы считаете, какая сборная Грузии сможет стать командой-сенсацией на этом Евро?

— Выход Грузии на чемпионат Европы — это уже маленькая сенсация.

— Защитник «Спартака» Бабич сможет хорошо себя проявить на этом турнире?

— Почему нет? Если будет играть, то сможет.

— Кого вы видите фаворитом Евро?

— Я думаю, Португалия.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля в 10 городах. В групповом этапе сыграют 24 сборные. На первом этапе турнира сборная Сербии встретится с Данией, Англией и Словенией.

Матч открытия состоится сегодня, 14 июня, в Мюнхене на «Альянц-Арене». Встретятся сборные Германии и Шотландии. Начало — в 22.00 по московскому времени.