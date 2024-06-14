Бывшему тренеру «Спартака» предсказали провал на Евро

Тренер Игнатьев заявил, что Швейцария Мурата Якина не оставит яркий след на Евро
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев низко оценил шансы команды Швейцарии добиться успеха на чемпионате Европы по футболу — 2024 под руководством Мурата Якина, который ранее занимал должность главного тренера московского «Спартака». Слова Игнатьева приводит ODDS.ru.
«Мы должны забыть, что Марат Якин был в «Спартаке», и нужно помнить его только как человека, который знает российский футбол, — не более того. На чемпионате Европы Якин не оставит яркий след. Сборная Швейцарии будет как бенгальский огонек: где-то дадут свет, но тепла мы не увидим», — сказал Игнатьев.
Специалист предположил, что швейцарцы не смогут пробиться дальше 1/8 финала.
Также Игнатьев отметил, что не ждет большого количества забитых мячей от первых матчей сборных на чемпионате Европы, так как в начале турнира команды действуют с большой осторожностью.
«Первые игры всегда нервные, и команды не выходят на свой уровень. В основном забивается мало голов и заканчивают ничейным результатом», — сказал Игнатьев.
Сборная Швейцарии попала в группу А, где сыграет с Венгрией, Шотландией и хозяевами турнира — Германией.
В матче первого тура швейцарцы встретятся с венграми. Матч состоится 15 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.