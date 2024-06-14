Мостовой назвал странным признание Лички лучшим тренером РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на признание главного тренера «Динамо» Марцела Лички лучшим тренером минувшего сезона Российской Премьер-лиги.

«Это максимально странно. Нет, Личка, безусловно, проделал в «Динамо» огромную работу. За один год они чуть не стали чемпионами. С другой стороны, мне кажется, какая бы у тебя ни была команда, неважно, кто сколько раз до этого становился первым, но лучший тренер тот, кто привел свой клуб к золотым медалям», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».



Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года. Перед началом последнего тура бело-голубые шли на первом месте, опережая «Зенит» на 2 очка. Динамовцы в 30-м туре проиграли «Краснодару» (0:1), а «Зенит» победил «Ростов» (2:1). По итогу чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». «Динамо» финишировало на третьем месте.

«Зенит» возглавляет Сергей Семак. В сезоне-2023/24 петербургский клуб под его руководством выиграл три трофея. Помимо чемпионского титула, сине-бело-голубые выиграли Суперкубок и Кубок России.