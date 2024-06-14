Бояринцев объяснил, почему «Спартаку» не стоит возвращать Бакаева

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев отреагировал на новости о возможном возвращении 27-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева в московский «Спартак». По мнению Бояринцева, сейчас Бакаев не подходит под запросы «Спартака» — красно-белым нужен игрок, который заменит Квинси Промеса без просадки в уровне. Бояринцев считает, что у Бакаева нет лидерских качеств и стабильности.

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