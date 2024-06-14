Сафонов стал игроком ПСЖ

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов перешел во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В ПСЖ отметили, что соглашение с Сафоновым рассчитано на пять лет — до 2029 года.

«Я очень рад присоединиться к "Пари Сен-Жермен" — одному из крупнейших клубов мира с точки зрения его истории и побед. Не могу дождаться, когда встречусь со своими новыми товарищами по команде, буду защищать новые цвета и заставлю болельщиков гордиться мной. Allez Paris!» — приводятся в тексте слова вратаря.



Сафонову 25 лет, он является воспитанником «Краснодара». В состав основной команды он входит с 2019 года, на его счету 175 матчей в различных турнирах. Также вратарь играл за сборную России в 13 матчах, восемь из которых отстоял «на ноль».