Карпин назвал свой максимальный вес

Вес футболиста не имеет большого значения, если жировая прослойка в теле минимальна. Об этом в интервью онлайн-журналу MAXIM заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Специалист назвал свой максимальный вес в бытность действующим футболистом. Он подчеркнул, что важна мышечная масса.

«Максимальный вес был, когда играл, 76 килограммов. Но дело не в весе. Важно, чтобы это было 76 килограммов мышц, а не 76 килограммов жира. Если у футболиста жировая прослойка 9-10% составляет, то он может хоть 90 кг весить», — сказал Карпин.



Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году, его текущий контракт рассчитан до конца июля 2024 года. При этом изначально он покинул «Ростов», в котором на тот момент занимал аналогичный пост, отказавшись от совмещения должностей. Однако в марте 2022 году Карпин вернулся в клуб и с тех пор работает и в сборной, и в «Ростове».

7 июня сборная России под руководством Карпина провела на выезде товарищеский матч против национальной команды Белоруссии. Российские футболисты одержали разгромную победу со счетом 4:0.