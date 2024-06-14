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Россиянин Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории чемпионата Франции

Голкипер сборной России Матвей Сафонов, перешедший в «Пари Сен-Жермен», стал самым дорогим вратарем в истории французской Лиги 1. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории чемпионата Франции
© Газета.Ru

Источник приводит статистику переходов вратарей во французские клубы, из которой следует, что самая большая сумма была заплачена именно за Сафонова. «Краснодар», за который ранее выступал вратарь, получил от «ПСЖ» €20 млн. Второе место в этом списке получает Кейлор Навас — его трансфер в сезоне-2019/20 обошелся парижанам в €15 млн. Третье место — переход, который в том же сезоне был осуществлен в «Монако». Монегаски заплатили «Монпелье» за Бенжамена Леконта €13,5 млн.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

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