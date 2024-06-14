Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории чемпионата Франции

Голкипер сборной России Матвей Сафонов, перешедший в «Пари Сен-Жермен», стал самым дорогим вратарем в истории французской Лиги 1. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Источник приводит статистику переходов вратарей во французские клубы, из которой следует, что самая большая сумма была заплачена именно за Сафонова. «Краснодар», за который ранее выступал вратарь, получил от «ПСЖ» €20 млн. Второе место в этом списке получает Кейлор Навас — его трансфер в сезоне-2019/20 обошелся парижанам в €15 млн. Третье место — переход, который в том же сезоне был осуществлен в «Монако». Монегаски заплатили «Монпелье» за Бенжамена Леконта €13,5 млн.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.