Стал известен стартовый состав сборной Германии на матч открытия Евро-2024

Сборная Германии объявила стартовый состав на матч открытия чемпионата Европы-2024.

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Чемпионат Европы 2024 года, который пройдёт в Германии, стартует сегодня, 14-го июня, в 22:00 по московскому времени. Германия и Шотландия сыграют в одном квартете с Венгрией и Швейцарией. Напомним, что в турнире примут участие 24 сборные, которые были распределены на шесть групп. В плей-офф из каждого квартера выходят по две команды, набравшие наибольшее количество очков, а также четыре команды, занявшие третье место в своих группах.