Отец Сафонова прокомментировал трансфер сына в ПСЖ

Евгений Сафонов, отец голкипера Матвея Сафонова, поделился мнением о переходе футболиста в «ПСЖ».

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«Мы очень гордимся своим сыном. Немного волнительно от того, что Матвею предстоит большая работа, чтобы получить игровое время. Там высокий уровень футболистов. Получить время в таком клубе – это тяжело и одновременно почётно. Однако Матвея не пугали возможные трудности. Он всегда боролся за своё место: в детской, в молодёжной командах, в молодёжной сборной, во взрослой команде и сборной. Он уже привык к подобному, ничего нового для него нет. Он постоянно борется за место под солнцем», – приводит слова Сафронова-старшего Metaratings.



Сегодня, 14 июня 2024 года, «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.