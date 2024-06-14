Сборная Германии впервые в своей истории забила три гола в первом тайме на Евро

По итогам первого тайма матча открытия чемпионата Европы 2024 года сборная Германии побеждает Шотландию со счётом 3:0. Таким образом, немецкая национальная команда впервые в своей истории забила три гола в первом тайме на Евро. Об этом информирует Opta Sports.

Напомним, на 10-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. На 45-й минуте защитник сборной Шотландии Райан Портеус получил прямую красную карточку за нарушение на полузащитнике Илкае Гюндогане. На 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый.