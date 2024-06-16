Сборная Нидерландов вырвала победу у команды Польши на Евро

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над командой Польши в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года по футболу.

Встреча группы D прошла в Гамбурге и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Коди Гакпо (29‑я минута) и Ваут Вегхорст (83). У поляков отличился Адам Букса (16).

По данным статистического портала Opta, 21‑летний голкипер команды Нидерландов Барт Вербрюгген стал самым молодым вратарем на ЕВРО с 1964 года, когда выступал испанец Хосе Анхель Ирибар.

В следующем матче нидерландцы сыграют против сборной Франции, поляки встретятся с командой Австрии. Обе игры пройдут 21 июня.

Чемпионат Европы проходит в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.

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