Нагельсман прокомментировал победу сборной Германии над Шотландией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман дал комментарий по итогам матча открытия домашнего чемпионата Европы — 2024, в котором его подопечные разгромили со счётом 5:1 национальную команду Шотландии.

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«Я бы согласился, если бы кто-нибудь предложил мне это перед игрой. Первые 20 минут были очень хорошими. Шотландия проявила к нам уважение и, вероятно, продемонстрировала его ещё сильнее после того, как мы забили первые два гола. Мы сделали первый шаг и постараемся развить его. Сделаем всё возможное, чтобы победить в Штутгарте [сборную Венгрии]. Завтра я дам игрокам отдохнуть, а в воскресенье мы начнем подготовку», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.



Во втором туре группового этапа Евро-2024 сборная Германии сыграет в Штутгарте со сборной Венгрии, эта игра пройдёт 19 июня.