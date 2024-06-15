Тен Хаг хочет купить Де Лигта в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке нидерландского защитника «Баварии» Маттейса де Лигта, сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг.

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По его словам, в приобретении Де Лигта заинтересован наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг, знакомый с ним по работе в амстердамском «Аяксе». Англичане ожидают, что за защитника нужно будет заплатить почти 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Де Лигт провел 22 матча, в которых забил два гола.