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Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить команду Гватемалы

Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла команду Гватемалы.

Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить команду Гватемалы
© matchtv.ru

Матч проходил в США. Встреча завершилась победой Аргентины со счетом 4:1.

Счет в матче на четвертой минуте открыла Гватемала — в свои ворота забил Лисандро Мартинес. После этого аргентинцы забили четыре мяча. У победителей дубли отметили Лаутаро Мартинес и Лионель Месси.

Аргентина готовится к Кубку Америки, который стартует 21 июня. На групповом этапе она сыграет с Чили, Перу и Канадой.

Футбол
Лионель Месси