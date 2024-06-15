Матвей Сафонов прошёл блиц-опрос в «ПСЖ»

Вратарь Матвей Сафонов, который 14 июня официально стал игроком «ПСЖ», дал блиц-интервью французскому клубу.

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Журналист: Правая или левая рука? Сафонов: Правая

– Ваше главное качество? – Спокойствие.

– Любимый фильм? – «Остров проклятых».

– Любимый актёр? – Леонардо Ди Каприо.

– На каких языках говорите? – На русском и немного на английском.

– Любимая легенда «ПСЖ»? – Буффон.

– Ваше прозвище? – Мотя.

– Хобби помимо футбола? – Бильярд.

– Любимое блюдо? – Борщ.

– Первое слово на французском языке, которое вы выучили? – Bonjour.

Напомним, в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Трудовое соглашение игрока с «Краснодаром» было рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.