Матвей Сафонов прошёл блиц-опрос в «ПСЖ»
Вратарь Матвей Сафонов, который 14 июня официально стал игроком «ПСЖ», дал блиц-интервью французскому клубу.
Журналист: Правая или левая рука? Сафонов: Правая
– Ваше главное качество? – Спокойствие.
– Любимый фильм? – «Остров проклятых».
– Любимый актёр? – Леонардо Ди Каприо.
– На каких языках говорите? – На русском и немного на английском.
– Любимая легенда «ПСЖ»? – Буффон.
– Ваше прозвище? – Мотя.
– Хобби помимо футбола? – Бильярд.
– Любимое блюдо? – Борщ.
– Первое слово на французском языке, которое вы выучили? – Bonjour.
Напомним, в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Трудовое соглашение игрока с «Краснодаром» было рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.