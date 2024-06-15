Болельщики вывесили российские флаги на матче открытия Евро

Фанаты вывесили российские флаги на матче открытия Евро между сборными Шотландии и ФРГ, пишет РБК.

Игра прошла в Мюнхене и завершилась в пользу хозяев со счетом 5:1. В конце первого тайма при счете 2:0 в ворота национальной команды Шотландии пробили пенальти.

Во время видеоповтора нарушения в кадр попали два российских флага. Кроме того, они появились в трансляции перед исполнением 11-метрового удара Каем Хаверцом. На одном из флагов было написано «Белгород».

Напомним, что российская сборная по футболу исключена из международных турниров на фоне международной повестки. Вместе с тем, руководители УЕФА не объявляли официально о запрете на пронос флага на стадионы.