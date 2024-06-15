Тренер сборной Германии Нагельсманн установил рекорд Евро

Рулевой национальной команды Германии Юлиан Нагельсманн стал самым молодым главным тренером в истории чемпионатов Европы.

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Накануне немцы разгромили Шотландию (5:1) в матче открытия Евро-2024 в Мюнхене. В пятницу Нагельсманну исполнилось 36 лет и 327 дней. Он побил рекорд экс-наставника сборной Словении Сречко Катанеца, который на Евро-2000 руководил своими подопечными в 36 лет и 333 дня.

Комментируя итоги встречи с шотландцами, Нагельсманн выразил надежду, что теперь болельщики верят в его команду больше, чем до старта домашнего Евро.

"Коллектив должен вызывать эмоции у фанатов. Мы выиграли и принесли счастье людям. Возможно, они теперь верят в нас чуть больше, чем до матча. Не хочу выделять кого-то одного. Парни заслуживают того, чтобы выступать за сборную, но каждый из них по-своему уникален", - отметил Нагельсманн.



В свою очередь главный тренер шотландцев Стив Кларк считает, что его футболисты играли ниже своего уровня:

"Мы сами себя подвели. Команда может выглядеть лучше. Надеюсь, сборная еще покажет себя в ближайших матчах. Нам все еще по силам выйти из группы - нужно набирать четыре очка в двух турах. Все дело в реакции. Так что посмотрим, как коллектив проявит себя", - заявил Кларк.



Добавим, что в следующем туре в этой группе в среду Германия сыграет с Венгрией, а Шотландия - со Швейцарией.