Вратарь сборной Черногории по футболу умер в возрасте 26 лет

ТАСС, 15 июня. Вратарь английского футбольного клуба "Миллуолл" и сборной Черногории Матия Шаркич умер на 27-м году жизни. Об этом сообщает портал Vijesti.

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По информации источника, Шаркичу стало плохо в квартире в черногорском городе Будва. Врачам не удалось спасти вратаря.

В сезоне-2023/24 Шаркич выступал за "Миллуолл", который занял 13-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Англии. Также игрок выступал за английские "Уиган", "Шрусбери", "Бирмингем" и "Сток". В составе черногорской сборной он провел девять матчей, два из которых "на ноль".