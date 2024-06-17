Фанаты сборной Шотландии избили девушку на Евро-2024

Болельщики сборной Шотландии избили жительницу Мюнхена перед матчем своей национальной команды против Германии на чемпионате Европы 2024 года. Об этом сообщает издание Tag24.

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По информации источника, группа фанатов, прибывших из Северной Ирландии, нанесла удар ногой в спину 22-летней девушке, а также выкрикнула в ее адрес несколько оскорбительных выражений. После происшествия нарушители правопорядка были доставлены в отдел полиции, откуда спустя некоторое время были освобождены после внесения залога.

Встреча между Германией и Шотландией завершилась победой немецкой сборной со счетом 5:1.

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Уже к перерыву хозяева турнира вели 3:0 — по мячу забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц. При этом Хаверц забил свой мяч с пенальти, который был назначен за фол Райана Портеуса против Илкая Гюндогана. Портеус за это нарушение получил красную карточку.

Во второй половине встречи Никлас Фюллькруг отправил в ворота шотландцев четвертый мяч. В концовке сборная Шотландии отыграла один мяч благодаря тому, что Антонио Рюдигер поразил собственные ворота. Точку же в матче в добавленное время поставил Эмре Джан.