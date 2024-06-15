«Газпром-Югра» обыграла «Ухту» в третьем матче и находится в шаге от титула ЧР

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» вышла вперёд в третьем матче финальной серии с «Ухтой» (Ухта) в рамках чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Со счётом 7:1 победа осталась за тюменской командой.

© Чемпионат

В основное время команды сыграли вничью, но в серии пенальти Югорские спортсмены оказались сильнее. Матч прошёл в Югорске в ДС «Юбилейный». Следующая встреча может быть решающей для команд.

Мини-футбол. Чемпионат России, PARI Суперлига. Плей-офф. Финальная серия. Третий матч:

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Ухта» (Ухта) – 5:3 (2:2 в основное время) Счёт в серии: 2-1.

Напомним, в полуфинале «Газпром-Югра» с сухим счётом в серии одолела КПРФ. Теперь московская команда борется за бронзу с «Тюменью».