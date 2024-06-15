Юрист: у футболиста Сафонова нет запрета на выезд за границу

Российский вратарь Матвей Сафонов не имеет юридических преград для выезда за границу. Об этом ТАСС рассказал юрист Юрий Зайцев, представляющий компанию Sila Lawyers.

14 июня французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил о заключении пятилетнего контракта с Сафоновым, пресс-служба Sila Lawyers сообщила, что оказала игроку юридическую поддержку.

"Запрета на выезд из России у Матвея Сафонова нет. На текущий момент нет никаких юридических преград, чтобы Матвей мог выехать за границу", - сказал Зайцев.



7 июня адвокат бывшей жены Сафонова Максим Шилов сообщил ТАСС, что вратарю закрыли выезд из России из-за долгов по алиментам. После объявления о переходе Сафонова в ПСЖ Шилов заявил ТАСС, что вратарь не погасил задолженность.