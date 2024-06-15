Швейцария уверенно обыграла Венгрию в 1-м туре группового этапа Евро-2024

На стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) завершился матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 3:1.

На 13-й минуте форвард Швейцарии Квадво Дуа открыл счёт в игре. Полузащитник Михел Эбишер на 45-й минуте удвоил преимущество своей сборной. На 66-й минуте нападающий венгров Барнабаш Варга смог сократить отставание от швейцарцев. На 90+3-й минуте полузащитник швейцарцев Брил Эмболо установил финальный счёт — 3:1.

Отметим, что в группе A также выступают сборные Германии и Шотландии. Накануне немцы обыграли шотландцев со счётом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы.